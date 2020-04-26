世界衛生組織(WHO)24日發布簡報，表示有抗體的人未必可以免除再次感染新冠肺炎。而國軍敦睦艦隊當中的磐石艦就出現這樣的案例，令各界關注，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在指揮中心今日的記者會上坦言，WHO的公告讓人失望，這部分對我方未來思考防治策略有影響。

陳時中表示，若有抗體就能產生免疫力，對於防治是好讀，WHO這樣講相信有一定根據，這部分對於我們思考未來防治策略有影響，對於抗體檢測精確度和有效性，可能會跟專家學者不斷思考。

(中時 )