有抗體未必免疫？陳時中坦言：影響未來防治策略 14:542020/04/26 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 有抗體未必免疫？陳時中坦言：影響未來防治策略。（圖為病毒 達志影像／shutterstock提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織(WHO)24日發布簡報，表示有抗體的人未必可以免除再次感染新冠肺炎。而國軍敦睦艦隊當中的磐石艦就出現這樣的案例，令各界關注，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在指揮中心今日的記者會上坦言，WHO的公告讓人失望，這部分對我方未來思考防治策略有影響。 陳時中表示，若有抗體就能產生免疫力，對於防治是好讀，WHO這樣講相信有一定根據，這部分對於我們思考未來防治策略有影響，對於抗體檢測精確度和有效性，可能會跟專家學者不斷思考。 (中時 ) #抗體 #影響 #未來 #WHO #防治 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 海軍磐石艦全員測抗體 醫說明：有三波傳染 12:192020/04/22 生活 磐石艦上1實習生 國內首例有抗體仍確診 14:462020/04/22 生活 磐石艦全員血清檢驗結果 明天出爐 16:472020/04/22 生活 新增1官兵染疫 有抗體仍確診 04:102020/04/23 生活新聞 磐石艦官兵「體內存抗體」 指揮中心曝驚人發現 21:422020/04/23 生活 新冠肺炎感染人數 研究曝驚人數字 22:092020/04/23 生活 獲歐盟CE認證 普生核酸試劑 拚5月量產 04:092020/04/24 證券．權證 防磐石艦群聚擴大 康定、岳飛2艦官兵全面抽血驗抗體 09:272020/04/24 政治 《科技》生技中心發表13項創新藥物與技術成果 16:142020/04/24 財經 內蒙古最嚴：所有入境人員一律實行14＋14＋2＋1疫情管控措施 23:162020/04/24 兩岸 生活熱門新聞 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 超烏龍！區間測速出包 彰警急撤銷西濱1379件罰單 - 生活 台灣哪個明星形象最好？網一致推他：帥又零負評 - 時事 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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