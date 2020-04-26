吳宗憲主持中天綜合台《小明星大跟班》，談到羅志祥（小豬）分手後，前女友周揚青爆料重創形象，跟小豬是同棟大樓鄰居的他表示：「時間是良藥，台灣很多藝人都出過很大的事情，法律、道德問題留與後人說，比方說秦偉，沒人幫他講話，只能說加油吧，知錯能改善莫大焉。」他事件後有聯繫小豬，但無法透露內容，談及對方近況，他坦言，「這還是由他個人講，但一定很不好。」

吳宗憲逗趣表示：「我蠻意外周小姐沒提到我，電梯裡溫馨的對話，互相溫暖對待，周小姐也能感受到，我一直是暖男。」他也感嘆，「不能說不挺小豬，但也不能說挺，跟范范的事情一樣，你看酸民，他們不是罵你，是編一個你來罵，癌細胞走遍全身，你還在乎臉上的痣？現在台灣名人真的萬劫不復。」但他也提及，小豬與周揚青之間的恩怨情仇，他沒有了解，受訪前更被粉絲及朋友告誡「少去觸碰」，「人家情感問題外人不容置喙，我們跟小豬比較熟一點，很難說些什麼，希望他們都平安，互相祝福吧。」

愷樂對周揚青發文道歉，被解讀為默認介入「揚豬戀」，吳宗憲對於愷樂是否太傻沒有正面回應，僅說：「時間是良藥，時間不會讓你不痛，時間讓你習慣痛。」

(中時 )