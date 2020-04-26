完成後關燈檢視，毫無螢光劑才過關。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

有細菌病毒殘留就會出現綠光。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

有細菌病毒殘留就會出現綠光。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

全國防疫大作戰，台中市消防局第一救災大隊出現防疫綠光俠！綠光俠就是豐南分隊的脫除程序安全性表現，防護裝備塗滿螢光劑，代表細菌病毒殘留，洋蔥式脫除消毒過程小心謹慎，完成後關燈檢視，毫無螢光劑才過關。

第一大隊指出，綠光俠是豐南分隊同仁脫除程序安全性表現，防護裝備塗滿螢光劑，代表細菌病毒殘留表面，洋蔥式脫除消毒過程小心謹慎，完成後關燈檢視，毫無螢光劑殘留在同仁衣物，綠光俠嚴格把關，可以確保分隊每一位家人安全及正確的熟練度。

第一大隊表示，防疫期間救災救護指揮中心，是外勤消防人員執行緊急救護勤務第一道防線，電話中耐心及專業詢問並記錄，如遇未能排除旅遊史等個案，將派遣防疫專車單位前往載送。

但是，如遇一緊張就忘記或是刻意隱匿個案，往往是他們第一時間接觸時淺在危險因子，救護人員抵達現場時，會在貼心詢問一次旅遊接觸史等，請放心據實以報才能保護你我。

(中時 )