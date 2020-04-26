台北市林森北路錢櫃今(26)日發生嚴重火災，對此中央流行疫情指揮中心呼籲，現在是防疫階段，業者一定要做好空間的人流管制，年輕朋友這段時間也應盡量減少外出。陳時中則再次提醒，若業者無法落實社交距離維持，就會「叫他關門」。

指揮中心副指揮官陳宗彥對於今天的林森大火提到，消防安檢不是開玩笑，地方平常都有做公安檢查，大家都很徹底的在做，但對於落實面，他提醒業者，不要只有檢查的時候做好，平常也要做好相關疏散撤離的演練與準備。

陳宗彥表示，現在防疫期間，KTV跟平常營業相比人潮已經有減少，人潮是否有從酒店或是舞廳轉移到這裡是兩件事情，他指出，KTV是年輕人愛去的地方，呼籲防疫階段，業者要做好空間管理人流部分，也請年輕朋友這短時間盡量減少外出。

指揮官陳時中則提醒，防疫期間，不會有強烈緊縮要業者不能營業，但規範維持社交距離和戴口罩不變，若規定不能謹守，屢次再犯就會叫他關門，他也強調，這些呼籲和這次火災是兩件事情。

(中時 )