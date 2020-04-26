高雄市長韓國瑜會進議會嗎？這或許是很多高雄人非常關心的一件事，民進黨籍高雄市議員陳致中就舉辦網路投票，就「5月4日至13日議會臨時會韓國瑜會不會到場備詢」為題詢問，結果發現，許多網友認為韓不進議會，跟國民黨拖不了關係，國民黨團藉臨時動議不讓質詢開成。

陳致中近前已對4月22日的臨時會無法舉行仍耿耿於懷，希望高雄市府能就紓困聯絡窗口做複合式統整，整合設立紓困中心、單一窗口讓民眾綜合諮詢，不要讓各局處專線林立。

他今26日就臨時會流會再度在臉書發文，提出民進黨議會黨團28位議員已聯署提出5月4日至13日召開臨時會，要求韓國瑜到議會備詢，韓國瑜則稱，他已經準備好了。

但陳致中顯然不太相信，辦起網路投票，詢問廣大網友「國民黨會不會出奧步，當天臨時動議用多數再幹掉一次？」。並給出「會助韓落跑」，和「不會，國民黨、韓會面對民意」選項。令人驚訝的結果是，竟有許多網友認為，「國民黨黨團會助韓國瑜落跑」。

陳致中投票也引來挺韓、罷韓兩方論戰，挺韓痛批「有夠傻眼無聊的投票，韓市長都說會進議會質詢了，陳致中不要整天想蹭韓」、「韓市長加油」、「防疫優先，不要扯市府後腿」。反韓、罷韓網友則痛批「韓一定落跑，不用多想」、「韓的個性八成不會去」、「韓整天打混，不會去啦」。

而網友們的回應，讓陳致中驚訝「難道都沒有人認為臨時會會開嗎？？」。

(中時電子報)