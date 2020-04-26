根據歷年火警死傷資料，KTV、卡拉OK都在死傷人數榜上有名，光台北市就有1992、1995年的神話KTV與快樂頌KTV縱火案，分別死了16、13人，KTV因包廂密閉，過去防火消防設備不如現在，常因逃生不及，引發慘案。

這次錢櫃林森店火警，發生在假日上午，雖非凌晨酒醉消費者多的時間，但仍造成重大傷亡。迄今天下午3時，已有5人送醫宣告不治，尚有多人命危送醫急救中。

回顧台灣歷年大型公共場所發生的火災，以1995年的台中衛爾康西餐廳大火死傷最為慘重，共造成64人死亡。

(中時 )