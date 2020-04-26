林森錢櫃火警 當年台北這2間KTV死傷慘重 15:082020/04/26 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 林森北路26日中午傳出重大火警（圖／周刊王 鄭清元攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據歷年火警死傷資料，KTV、卡拉OK都在死傷人數榜上有名，光台北市就有1992、1995年的神話KTV與快樂頌KTV縱火案，分別死了16、13人，KTV因包廂密閉，過去防火消防設備不如現在，常因逃生不及，引發慘案。 這次錢櫃林森店火警，發生在假日上午，雖非凌晨酒醉消費者多的時間，但仍造成重大傷亡。迄今天下午3時，已有5人送醫宣告不治，尚有多人命危送醫急救中。 回顧台灣歷年大型公共場所發生的火災，以1995年的台中衛爾康西餐廳大火死傷最為慘重，共造成64人死亡。 (中時 ) #ktv #火警 #林森 #錢櫃 #大火 也許您會感興趣 推薦閱讀 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ 13:552020/04/26 社會 林森北路錢櫃火警 侯下令：新北娛樂場所全面加強安檢 14:062020/04/26 政治 林森錢櫃火警 救出服務生：還有5同事失聯！ 14:142020/04/26 社會 台北林森錢櫃大火 柯文哲臉書PO文了 14:002020/04/26 政治 錢櫃火警傷亡慘重 黃珊珊：若沒廣播則嚴重疏失 14:052020/04/26 社會 林森錢櫃大火 業者：來客有採實名制可追蹤 15:002020/04/26 生活 林森錢櫃大火釀死 曝火場應變「求生關鍵」 14:292020/04/26 社會 北市林森錢櫃火警 3月30日才進行安檢 14:272020/04/26 政治 林森錢櫃疑電梯工程釀禍 北市府：有依規定申報施工 14:392020/04/26 社會 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 社會熱門新聞 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃5死火災 消防大隊長：整棟樓消防系統被關掉 - 社會 不斷更新》北市林森錢櫃大火 造成7人死亡 - 新聞 錢櫃大火／工程部人員電梯內鑽孔 發現512包廂起火 - 社會 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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