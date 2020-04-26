廣原小熊Mulas體重破40公斤。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

廣原小熊Mulas預計在5月進行野放，台東林區管理處4月初邀集台北市立動物園與特生中心野生動物急救站及WildOne野灣野生動物保育協會照養團隊夥伴，為廣原小熊Mulas在台東順利完成了野放前最後一次健康檢查，廣原小熊體重破40公斤，檢查結果相當健康。

去年7月底和熊媽媽走失的廣原小熊Mulas，即將滿周歲，今年2月12日回到台東野訓場進行第2階段的野外訓練，預計今年5月可以野放回歸山林。

血液檢測、X光、超音波檢查、疾病採檢樣樣不可忽略，台東林管處表示，體重剛破40公斤大關的Mulas小熊，目前牙齒狀況健康，身體無異狀，初步檢查結果相當健康。

台東林管處說，為了未來的野放追蹤，Mulas小熊從原本的VHF無線發報器頸圈加裝了GPS衛星發報器，將有助於提供野放後的活動資料，正確評估野放成果。

台東林管處強調，目前Mulas小熊正在進行野外求生必修課程，照養團隊也緊鑼密鼓地下一階段的備課工作，相信Mulas小熊一定能修完所有學分順利畢業，順利的重返家園，讓大家一起期待，Mulas重回山林的那天吧！

(中時 )