苗栗監理站將於5月20日前往通霄鎮公所辦理偏鄉考照服務，4月27日於鎮公所受理報名。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗監理站將於5月20日前往通霄鎮公所辦理偏鄉考照服務，公所3樓為筆試地點。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗監理站服務通霄鄉親，將於5月20日上午9點到下午4點，在通霄鎮公所辦理行動監理偏鄉考照服務，4月27日起開始報名，民眾需備妥身分證或居留證、合格體檢表、3張1吋相片及報名費前往鎮公所辦理，通霄場僅開放80個名額，且考試當天不受理現場報名，請民眾把握機會。

通霄鎮公所108年度爭取畫設機車路考練習場，並協調爭取下鄉考照服務，鎮民睽違之久的行動機車考照服務，將於5月20日在通霄公所舉辦。

苗栗監理站提醒，報名時間自4月27日起至5月7日止，每一上班日上午8點至下午5點止，民眾需先利用周一至周五上班時間至公立醫院、衛生所、衛福部評鑑合格醫院或受委託之醫院先辦理體檢，再前往通霄鎮公所報名。

今年3月1日交通新制實施，曾酒駕吊銷或酒駕無照禁考駕駛人，未依規定完成酒駕防制教育或酒癮治療，不得申請考領駕駛執照。苗栗監理站表示，有任何問題歡迎來電037－331806分機203或509洽詢。

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