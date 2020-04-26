台北市林森錢櫃今（26）日驚傳火警，火勢於11時許撲滅，傷亡慘重。據了解，起火點疑似在5樓事發當下正進行電梯加裝工程，詳細起火原因仍待釐清。資深媒體王瑞德在臉書PO出5篇文章，狂批錢櫃及台北市長柯文哲。

林森錢櫃上午10時許發生大火，釀嚴重傷亡，疑因5樓進行電梯加裝工程，不慎引發火警，但詳細情形仍待火調釐清。根據現場民眾指出，事發當下並沒有廣播，警鈴未響起，灑水系統也未啟動，經隔壁包廂通知才知道起火。

（圖／摘自王瑞德臉書）

王瑞德在臉書怒批，「錢櫃該死！」質疑完全沒有疏散客人的演練SOP嗎，這種消防安檢有意義嗎？一個無法提供顧客安全保障的地方，就應該抵制到底，「人命關天丶非常可惡！」

王瑞德也質疑「台北市長到那裡去了？在高雄市超前佈署嗎？」消防安檢合格卻禁不起考驗，若連唱個歌都5死2命危，「人民的公共安全SOP在那裡！？只會鬥嘴打嘴炮！」3月30日才消防安檢合格，結果灑水系統沒啓動、錢櫃員工沒通知疏散，這是那門子的消防安全？認為業者和台北市政府應該提供安全的歡唱場所，而不是唱個歌連命都沒了！

（圖／摘自王瑞德臉書）

另外，王瑞德也指出，自助KTV不僅淪為傳播妹和歇業洒店小姐坐檯的破口，更是防疫嚴重挑戰，如今連公安維護和最基本的通知逃命都辦不到，這可是人命啊！

(中時電子報)