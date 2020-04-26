台北市中山區林森北路錢櫃今天早上發生火災，台北市副市長黃珊珊已抵達現場了解狀況，台北市長柯文哲第一時間也掌握相關訊息，從南部趕返中。對此，桃園市議員王浩宇貼出民眾LINE對話截圖，並直言「柯文哲市長，你聽見了嗎？」不僅如此，王質疑，明明3月30日才通過北市消防安檢，警報、灑水系統卻沒有運作，而防疫指揮中心一級開設，火災發生當下柯文哲竟然在枋寮幫民眾黨拜廟拔樁？「這樣明顯的缺失也護航的下去，柯粉會不會太扯？」

台北市林森錢櫃發生火災，北市府商早表示，柯市長於第一時間即掌握相關訊息，要求消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，並請黃珊珊到場掌握狀況，柯則已由南部趕返中。黃珊珊到場後也表示，目前以搶救為先，她剛到現場還不清楚細節等狀況，待了解後再統一說明，也會請消防局一一說明，若有違法部分，跟怎麼辦就怎麼辦。

然而，柯文哲在案發第一時間並不在台北，而是在枋寮，得知消息後才緊急北返，引發議論。王浩宇在臉書貼出網友對話截圖，並提及「完全沒有火災警報，沒有廣播，沒有灑水系統，聞到煙味覺得不對，一開門就已經是濃煙」、「一樓大廳全都是煙」等對話，王浩宇則酸柯「柯文哲市長，你聽見了嗎？」

王浩宇也在短時間內多次貼文砲轟柯。他質疑，明明3月30日才通過北市消防安檢，警報、灑水系統卻沒有運作，而防疫指揮中心一級開設，火災發生當下柯文哲竟然在枋寮幫民眾黨拜廟拔樁？「這樣明顯的缺失也護航的下去，柯粉會不會太扯？」

此外，他還提及，這段時間，柯文哲一直很不專心。今天的狀況是，台北市防疫指揮中心一級開設，指揮官竟然不在台北？上週末到高雄參加民眾黨活動，這禮拜又到高雄、屏東參加民眾黨研習、拔樁參拜，幾乎把市政工作都丟給黃珊珊做。同樣是防疫指揮中心一級開設，擔任指揮官的角色，包含幾個月沒休假的陳時中在內，各縣市首長（包含韓國瑜在內）都兢兢業業的防災，幾乎沒人敢到處跑的，深怕一離開自己的縣市就會出意外。

「這時候還敢拚選舉的，只有柯文哲」。王浩宇諷刺表示，還記得柯曾說，「以前台北市長都做不好，是因為他們做第一任時想著第二任，做第二任時想做總統，所以都不做該做的事」。王諷刺表示，這就是柯現在的狀況吧！

(中時電子報)