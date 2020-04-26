錢櫃林森店今天上午發生火警，造成重大傷亡慘案。錢櫃下午發出聲明表示，「林森店今天上午不幸發生火災，造成民眾傷亡及社會高度關切，本公司對此深表歉意！」

錢櫃指出，目前公司第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸。

錢櫃也強調，已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。

(中時 )