歐盟24日將4款大陸出口的口罩列為「嚴重」警示產品，指出口罩的微粒過濾能力不足，無法有效阻擋空氣中的汙染為例，當中一款過濾效率甚至低於50%，如果民眾沒有穿戴其他防護裝備，只戴上這種口罩的人仍可能染病。

由於不符合國際標準，部分大陸製口罩、病毒試劑遭歐盟國家打槍、退貨。

歐盟為保障消費者所設立的「非食品產品快速警示系統」（rapid alert system for dangerous non-food products）每周五都會發布報告，羅列各成員國當周回報的各國市面上發現的危險產品。根據24日最新報告，當中列出了4項大陸出口的口罩，明確指出這4款口罩微粒過濾率不足，其中一款FFP2等級的口罩過濾效率甚至低於50%，其他款KN95、FFP2等級口罩過濾率分別低於86%、76%及75%。

報告指出，這些口罩並不符合歐盟個人防護裝備法規（Personal Protective Equipment Regulation）及相關口罩EN 149標準，微粒過濾率不足，因此可能讓過多微粒、微生物穿過口罩，如果沒有其他防護設備，將增加感染風險。

報告將這4款口罩的警示級別列為「嚴重」（Serious）警示級別。

大陸新冠肺炎疫情趨緩，北京轉而向各國出口口罩及病毒試劑，不過這些醫療用品品質屢遭質疑，例如比利時先前就抱怨大陸出口的300萬片FFP2等級口罩完全不符合標準，荷蘭最近也點名，60萬個大陸口罩無法貼緊臉部，過濾效率也不足。

針對口罩品質屢遭質疑，香港01報導，大陸商務部、海關總署、國家市場監督管理總局25日聯合發布公告，宣布將進一步加強醫療口罩出口的品質控管，26日起，出口的非醫療口罩也應當符合大陸及國外標準。

(中時電子報)