錢櫃大火釀傷亡 聲明：深表歉意、全力善後 15:272020/04/26 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市林森北路錢櫃KTV26日上午近11時發生火警。（張薷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市林森北路錢櫃KTV26日上午近11時發生火警，總共疏散200多人，46人送醫，7人到院前沒有生命跡象，對此，錢櫃稍早發出聲明表示，「本公司對此深表歉意！」「將全力善後」。 錢櫃公司表示，目前本公司第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，本公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸。 錢櫃強調，公司也已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。 (中時 ) #公司 #錢櫃 #家屬 #聲明 #消防 也許您會感興趣 推薦閱讀 台中西屯部分地區4／29停水15小時 10:402020/04/22 生活 中市火災證物鑑定獲雙認證 參加美國能力測試 12:552020/04/23 社會 嘉義縣最老雲梯車 今功成身退 15:212020/04/23 生活 傳承救災 新舊雲梯車空中交接 04:102020/04/24 地方新聞 女婚戒卡手指難自拔打火兄弟智取教學 17:282020/04/24 社會 新冠肺炎之亂照顧機構自主消安檢查 12:522020/04/25 社會 現場直擊》林森錢櫃大火 民眾掛窗台等待救援 12:232020/04/26 社會 林森錢櫃大火！民眾驚恐還原現場：逃不出去... 13:352020/04/26 社會 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 社會熱門新聞 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃5死火災 消防大隊長：整棟樓消防系統被關掉 - 社會 不斷更新》北市林森錢櫃大火 造成7人死亡 - 新聞 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 錢櫃大火／工程部人員電梯內鑽孔 發現512包廂起火 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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