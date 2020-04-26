台北市林森北路錢櫃KTV26日上午近11時發生火警，總共疏散200多人，46人送醫，7人到院前沒有生命跡象，對此，錢櫃稍早發出聲明表示，「本公司對此深表歉意！」「將全力善後」。

錢櫃公司表示，目前本公司第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，並配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，本公司一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸。

錢櫃強調，公司也已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。

(中時 )