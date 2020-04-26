據中新網報導，大陸廣州市醫療保障局26日發布《關於嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒抗體測定項目價格的通知（徵求意見稿）》，擬將新冠肺炎病毒抗體測試納入廣州醫保範圍。

該徵求意見稿內容提到，嚴重急性呼吸綜合徵冠狀病毒抗體測定擬制定醫療服務價格為：三級醫院每項50元（人民幣，下同），二級醫院每項45元，一級醫院每項40元；廣州地區定點醫療機構開展該項目的，按規定納入社會醫療保險統籌基金支付範圍。

該徵求意見稿提出，鼓勵各公立醫療機構通過加強管理、降低成本，逐步降低服務價格，而價格將在疫情結束後酌情調整。

同時，使用該項目開展新冠病毒抗體檢測的廣州醫療機構，需滿足衛健部門規定的資格條件，並嚴格按照大陸《關於新型冠狀病毒診療方案》檢測程序進行篩查；廣州市疾病預防控制中心也要加強新冠病毒抗體檢測工作的指導，醫療機構及相關檢驗機構要強化實驗室生物安全和樣本管理。

(旺報 )