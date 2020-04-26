白家綺26日出席 《醫學大聯盟》開播記者會，胡瓜特地前來為她加油打氣！胡瓜和羅志祥（小豬）的緣分可追溯到《旗開得勝》，當時小豬擔任的是助理主持，胡瓜算是小豬演藝圈的恩師。他表示近年來與小豬僅在典禮上碰過面，面對徒弟的偷腥事件，「我認為雙方都需要時間去思考、慢慢等，現在新聞要平息下來很困難，我只祝福小豬和愷樂，未來雙方都能有更好的生活品質。」他接著感嘆：「感情事本來就很難評論對與錯。」

白家綺被問到是否有看過先生吳東諺的手機時？她說彼此都知道手機密碼，過去交往多多少少都會看，「我後來發現，其實老公很自愛，況且我們進入婚姻之後，互信關係建立地很好，一起信仰主之後就真的也沒有看對方手機的事情了。」

她分享以前看到兒子哭啼時都沒有眼淚，「我就覺得他好可愛，每天都在跟我討吃，都在假哭，還錄下來。」錄其中一集節目時醫師提到，若要觀察小嬰兒身體是否缺水，就是看嬰兒哭時有沒有眼淚，「我當下聽完就是天啊！兒子我太對不起你了，原來他一直以來補水不夠，我從那次開始便定時定量給兒子喝水。」

她滿口媽媽經說：「母親愛孩子的心是肯定的，但有時候我們並不知道這是身體的警訊。」她認為主持醫學節目獲益良多，「爸媽年紀都大了，加上外婆也有失智症的問題以及留意關節保養，現在遇到長輩任何身體狀況，都能坦然面對，心中踏實許多。」

她表示不擔心主持的醫學節目與胡瓜打對台，「畢竟節目型態和播出型態也不盡相同。」她滿懷感激之情說：「謝謝瓜哥親自前來送上祝福，以往在他的帶領下心中有踏實感，否則在緊張的狀況下要學也學不了。」

(中時 )