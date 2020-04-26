男星羅志祥（小豬）與前女友周揚青分手一事鬧得沸沸揚揚，女方發文揭露羅志祥不但多次劈腿、約砲，還經常與兄弟們舉行「多P極樂趴」，讓他瞬間淪為渣男形象，有消息傳出大陸的節目未來恐將終止合作，初估損失3.6億元酬勞。對此，有鄉民好奇，羅志祥回來台灣的話是否還能發展下去，引起網路一陣議論。

有名網友25日在PTT貼出一篇標題為「小豬還混得下去嗎？」的文章，內容中先是提到，藝人林俊傑過去傳出不少桃色八卦消息，但是女主角大多是路人正妹等級，時間一久大家也就忘了；但這次「豬揚戀」9年情斷，周揚青親上火線要毀滅小豬，羅志祥在大陸應該很難繼續發展，回來台灣後是否還能再生存下去？

貼出一出，立刻湧入大批鄉民熱烈回應，不少人認為「可以」，由於台灣人記性不好，熱潮過後就會逐漸被淡忘，還有網友直言「阿翔都可以了，阿祥一定也可以」；不過也有網友表示，儘管羅志祥無法在演藝圈待下去，依他的這些年賺進的人民幣，早就已經不愁吃穿，「別擔心羅失業」、「賺的錢這輩子夠花了」。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)