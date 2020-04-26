台北市林森北路錢櫃今（26日）發生嚴重火警，目前為止已造成5人死亡，北市消防大隊第三大隊長王正雄出面說明最新情形，表示整棟大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。

王正雄在火災現場表示，電梯施工計畫1月份有提報建管處，但事後的安全維護計畫沒有提報，應該是先進行施工，這是不允許的。

而安全門可以打得開，但整棟樓消防系統設備是被關掉的。此外，電梯施工處，與起火點相距不遠，但詳細情況仍待火場鑑識。

(中時電子報)