台北市林森北路錢櫃今（26日）發生嚴重火警，目前為止已造成5人死亡，北市消防大隊第三大隊長王正雄出面說明最新情形，表示整棟大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。
王正雄在火災現場表示，電梯施工計畫1月份有提報建管處，但事後的安全維護計畫沒有提報，應該是先進行施工，這是不允許的。
而安全門可以打得開，但整棟樓消防系統設備是被關掉的。此外，電梯施工處，與起火點相距不遠，但詳細情況仍待火場鑑識。
(中時電子報)
台北市林森北路錢櫃今（26日）發生嚴重火警，目前為止已造成5人死亡，北市消防大隊第三大隊長王正雄出面說明最新情形，表示整棟大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。
王正雄在火災現場表示，電梯施工計畫1月份有提報建管處，但事後的安全維護計畫沒有提報，應該是先進行施工，這是不允許的。
而安全門可以打得開，但整棟樓消防系統設備是被關掉的。此外，電梯施工處，與起火點相距不遠，但詳細情況仍待火場鑑識。
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