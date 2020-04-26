新冠肺炎自1月底爆發迄今將滿百日，指揮中心指揮官陳時中今天被問到心情時表示，他每天都很緊張，除了和各界溝通強化防疫，也儲備檢驗量能以因應突發事件，都不敢用好用滿，最大的擔憂就是不知何時有突發狀況。

陳時中下午在記者會，被記者追問，抗疫將近100天以來的觀察，他說「每天都很緊張」，歷經不同事件爆發、緩和，沒過多久又有新的事件出來，每天心情都隨疫情發展波動。

台灣能有此成果，陳時中歸功於全國各方面的共同抗疫，尤其專家團隊給予的訊息很好、很正確，讓台灣得以在第一時間擬定正確的戰略，還有防疫醫師、地方衛生局團隊疫調也很精準。

另外在居家檢疫、隔離者管理方面，陳時中說，不論里幹事、警政協尋都幫了很大的忙，並透過跨部會快速成立防疫車隊、防疫旅社等，且透過很多單位合力展開交通管制，很多單位都盡了很大心力，正因有這些單位的努力，讓台灣今天能控制住疫情，雖然基本生活不免受到干擾，但管制措施並沒有很強烈。

至於疫情當中最令人擔憂的事，陳時中說，是不知道何時會面臨突發狀況，因此指揮中心必須隨時處於戰備狀態，不論檢驗、檢疫所都不敢用好用滿，就是為了儲備量能，以備不時之需，當有緊急事件發生時才有餘裕處理，讓疫情不至於失控。

(工商 )