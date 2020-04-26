五一連假快到，台灣在連十四天無本土新冠肺炎確診案例後，民眾能否出門？有無SOP？大家都在問阿中部長，希望「順時中」提早公巾五一連假指引。

衛福部長陳時中今天（26日）在例行記者會宣布，睽違九天後再度零確診，同時連14天沒有新增本土病例，他說，最緊張的時刻算是過去。

至於五一怎麼放？陳時中說，目前對景點商圈夜市已有流量管制和警示的指引，應會減低像上次連假「突然發訊息」的狀況。

陳時中表示，希望大家能到做好社交距離，把口罩戴好。目前本土已有13天沒有確診案例，且上次連假大家出去走了一遭，並沒有增加任何確診，可見「相對安全」，但這是建立在大家注意的前提上。

他說，現在已經流量量管制和警示，配合交通部「1968」，也會再附加幾個功能，讓民眾提前知道要去的地方人數多寡，例如景點停車場都會顯示人流狀況，因此像上次臨時發訊息的狀況會減到最低。

副指揮官陳宗彥則說，夜市、市場也會請自治會做管控，目前也正在建置系統以管控人數、管控人流，讓民眾可預知是否到警戒值，另也希望國人在假期時，可先評估第一、第二個想去的點。

現在已經流量量管制和警示，配合交通部「1968」也會再附加幾個功能，讓民眾能夠知道要去的地方人數多寡，因此像上次臨時發訊息的狀況會減到最低。

副指揮官陳宗彥則表示，夜市、市場等也請自治會做管控。另目前正在建置系統以管控人數有在做一個系統，管控人流讓民眾可以預知是否到警戒值，另也希望國人在假期時，可先評估第一、第二個想去的點等。

(工商 )