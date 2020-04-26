苗栗市劉姓老翁患有失智症，25日一早徒步拜訪親友後，遲遲沒有回家，劉翁女兒苦尋不著，直到深夜11點，帶著一臉愁容到南苗派出所報案協尋，警方調閱監視器後，通報巡邏警網徹夜協尋都找不到，今天上午聯繫山城救難協會協助，終於在苗29線後龍溪旁尋獲劉翁，家屬po文感謝不已。

昨日深夜11點，苗栗警分局南苗派出所接獲劉姓女子報案，稱患有失智症的父親失蹤，請求警方協尋。她指出，劉翁平時獨居於文山里，早上8點半她到家裡探視卻發現父親不在，向親友聯繫後得知，他一早出門走了數公里遠，上午9點多探訪親友後就不知去向，直到深夜還沒回家，家屬心急如焚，就怕老人家發生意外。

警方立即調閱路口監視器，並通報線上巡邏警網徹夜協尋未果，26日上午分局長賴銘助指示聯繫山城救難協會協助，依據監視器畫面釐清劉翁行走軌跡，發現昨晚8點17分，劉翁徒步行經苗栗市國華路與為公路口，往頭屋方向行走，隨即通報線上巡邏員警與救難人員前往該路段地毯式搜尋。

今天上午9點50分，有熱心民眾打電話給劉翁女兒指出，在新港橋往後龍方向附近，看見疑似走失的劉翁，警方及搜救團隊10餘人趕往找尋，經兵分多路終於在上午10點12分，在後龍鎮苗29線後龍溪旁尋獲劉翁，家屬經過一夜難眠，見劉翁安然無恙出現在眼前，感動不已，頻頻向警方及搜救團隊致謝。

苗栗分局長賴銘助呼籲，家中如有失智年長者，家屬應為長者掛上防走失手環，並於衣服縫製姓名與聯絡資料，也可至各分局偵查隊建立指紋辨識資料，以防範走失時能有效迅速尋獲。

(中時 )