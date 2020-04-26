美國在台協會(AIT)今天在臉書貼出高雄分處處長歐雨修的發文，他說，台灣人超級親切，他常常開玩笑說，美國中西部人和台灣人是世界上最友善的人，「不過台灣南部人好像又更友善更親切，而且我覺得南部的食物又更好吃」。

AIT近來推出「愛台灣，我的選擇」系列，今天是第六發，歐雨修分享他在台灣的青春歲月。他說，1994當年他即將畢業於德州大學，那時候德州大學每年都會提供獎學金給學生到師大學習中文，他很幸運的申請到了！

其實他曾考慮去日本念書，但最後決定來台灣繼續學習文言文。「現在回想起來很好玩，因為當時我只離開過美國一次，而且我也不知道台灣會是什麼樣子，所以來台灣後我整個很驚喜」。

歐雨修說，1994年的台灣和現在有些不同，但也有些事物保持原樣，比方說：台灣人還是超級親切、食物依然非常美味，雖然那時台北還沒有捷運，但台北的公共交通已經很便利了，「台灣真的很讚！」

1998年他以美國在台協會實習生的身分回到台灣，2006年到2010年間，他回到台灣學台語，接著在美國在台協會經濟組工作；2017年又以美國在台協會高雄分處處長的身分再度回到台灣，「我跟你說台灣真的是日新月異，進步神速！」

他說，自己常常開玩笑說，美國中西部人和台灣人是世界上最友善的人，不過台灣南部人好像又更友善更親切，「而且我覺得南部的食物又更好吃」，後面還附上一句「恩，我知道有人會不同意啦。」

(中時 )