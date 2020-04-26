國民黨主席江啟臣今（26）日下午由金門縣長楊鎮浯陪同走訪古寧頭和平紀念公園。（李金生攝）

國民黨主席江啟臣今（26）日下午由金門縣長楊鎮浯陪同走訪古寧頭和平紀念公園。（李金生攝）

國民黨主席江啟臣（左三）與金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍、金寧鄉長楊忠俊等人在馬英九總統題字的紀念碑合影。（李金生攝）

江啟臣強調，國民黨雖不懼戰，但會用盡一切努力，避免戰爭維護和平，確保國人生命財產安全。（李金生攝）

國民黨主席江啟臣今（26）日下午在曾經是國共戰場的金門古寧頭和平紀念公園敲響和平鐘，回憶自己在金門兩棲營服役時走過1995-1996台海危機，昔日往事歷歷如在眼前，強調國民黨雖不懼戰，但會用盡一切努力，避免戰爭維護和平，確保國人生命財產安全。

下午也專程赴溪邊兩棲偵察營，向奉祀於忠烈祠的老長官「海龍王」劉雨成將軍致敬的江啟臣表示，他在1994年大學畢業後入伍，來到金門加入國軍最精銳的「海龍蛙兵」，跑過金門的沙灘，喝過金門的海水，也在岸邊礁岩擦破手腳流過血，砥礪磨練出1個更強韌勇敢的自己，心中難忘當年「台海危機」袍澤弟兄枕戈待旦，寫好遺書準備與陣地共存亡的往事。

江啟臣說，如今是兩岸結束冷戰以來，除1996年「台海危機」以外，兩岸對峙最緊張的時刻，尤其在中美戰略對抗大環境下，台海安全、和平更加重要，其間少不了金門扮演的角色和地位，而國民黨過去見證過戰爭的殘酷，「我們雖不懼戰，但堅持要用最大努力去守護和平、避免戰爭。」過去是如此，未來也將繼續監持中道、穩健與前瞻的道路。

江啟臣推崇昔日立委伙伴楊鎮浯與大家共同推動國會透明化，攜手併肩監督民進黨，擔任縣長以來有為有守，讓縣府有限資源做最大運用，此次新冠肺炎肆虐期間，更以超前部署作為，讓與大陸僅一水之隔的金門維持零確診，並同步推出許多紓困方案，包含從公部門開出數百個臨時職缺、地方娛樂稅減徵30％等在內，與鄉親協力一起度過難關，真是一位優質的好縣長。

(中時 )