最不受歡迎的主審安吉赫南德茲(Angel Hernandez)控告大聯盟的案件出現新證詞，一位內部人員供稱有人故意不讓赫南德茲參與2015年世界大賽。赫南德茲跟聯盟高層的恩怨已長達十數年。

赫南德茲曾有數次嚴重的好壞球誤判。洋基投手田中將大被他「沒收」了一個三振(好球沒判)，然後下一球就被敲成全壘打。ESPN問卷調查有22%球員認為他是最糟的主審。投手沙巴西亞(CC Sabathia)說：「赫南德茲爛透了，他根本不該在季後賽執法的。」

前洋基教頭托瑞(Joe Torre)與赫南德茲有怨，托瑞2011年升任大聯盟棒球總監，赫南德茲再也沒參與過世界大賽，也沒升上裁判長。他2017年控告大聯盟種族歧視(赫南德茲生於古巴)，聯盟僅7%裁判長不是白人。

證詞顯示在2015年，幾位主管上報給聯盟總裁曼佛雷德(Rob Manfred)的世界大賽裁判名單，已經提前刷掉了赫南德茲，因為他們認為總裁不會喜歡他。還有人供稱托瑞選擇裁判長是以「領導力」來決定而不是工作數據，這些可能都是對赫南德茲有利的證詞。

(中時電子報)