《夫婦的世界》每周劇情都有爆炸性的發展，韓國收視率也跟著飆升，本周持續攀升至22.91%，首爾都會區更突破25.87%，打破《Sky Castle》的紀錄，播出至今前10集平均收視15.7%也早已超越《Sky Castle》全集12.5%的平均收視，

《夫婦的世界》本周播出第9、10集，金喜愛與朴海俊間的愛恨糾葛再度加溫，飾演李泰伍的朴海俊，不只背著現任妻子呂多景（韓素希 飾）藏有第二支手機，更因受到精神科醫師金允基（李茂生 飾）的刺激，深夜直衝前妻家，無意中發現金喜愛仍未丟棄兩人結婚周年的影片，譏諷女方：「你還希望我回到你身邊嗎？」甚至激動的扯下金喜愛的外套，雙方眼中難掩激動，最後朴海俊撂下狠話「只要沒有你，我的人生就完美了」，對比結婚周年他曾對妻子的誓言「不覺得我們真的很完美嗎」，更叫金喜愛感到不堪與悲痛，兩人間難以割捨的牽絆，引發後續一連串的化學效應。

已晉升「正宮」的韓素希，卻因金喜愛和沈恩宇飾演的閔賢書相繼提醒，對朴海俊的信任逐漸動搖，內心忐忑地借酒消愁，質問老公：「外遇過一次的男人就會再外遇，你也聽過這句話吧。」心虛的朴海俊竟說出：「我跟你不是外遇。」被安撫的韓素希自我催眠地說道：「沒錯，我們從來沒有做過虧心事。」兩人相互慰藉的荒唐對話，再次引爆觀眾對渣男、小三的怒氣。下周將播出男女主角一致推薦的第12集，金喜愛、朴海俊心中的最佳名場面，會呈現什麼樣的故事內容，令劇迷都相當期待。《夫婦的世界》每周六日上午10點在愛奇藝台灣站獨家播出。

韓素希懷疑老公又外遇。（圖／愛奇藝台灣站提供）

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(中時電子報)