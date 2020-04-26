台北市長柯文哲26日上午正在屏東枋寮鄉進行農漁產業交流，得知台北市林森北路錢櫃KTV發生火警，立刻中斷行程北返。（翻攝照片／潘建志屏東傳真）

台北市長柯文哲26日上午在屏東枋寮鄉北勢寮保安宮參拜保生大帝後，得知台北市林森北路錢櫃KTV發生火警，立刻中斷行程北返。（翻攝照片／潘建志屏東傳真）

台北市林森北路錢櫃KTV26日上午發生火警，台北市長柯文哲當時正在屏東枋寮鄉進行農漁產業交流，得知消息後立刻北返。柯文哲此行由立法委員蔡壁如陪同隨行，除了進行農漁產業視察，也到主祀保生大帝的北勢寮保安宮參拜。

枋寮鄉長陳亞麟說，此波新冠肺炎疫情枋寮鄉的農漁產業受創嚴重，台北市是全國最大的市場，上周他到台北市拜會柯市長時，特別請他南下，協助將枋寮鄉的農漁產品北銷到台北市，並透過垂直縱向資源整合，為地方產業拼出新未來，柯文哲很快就答應。

26日柯文哲到枋寮後，就到養殖產業地了解相關狀況，視察幾處漁塭後準備要開產業交流會的路上，途經枋寮的北勢寮保安宮時，因主祀的保生大帝的是醫神，現在疫情正嚴峻，加上柯文哲又是醫生出身，因此特地下車前往參拜，希望保生大帝保佑台灣。

參拜完後柯文哲便接獲消息，錢櫃KTV發生嚴重火災，臉色十分沉重，便中斷之後所有行程馬上趕回台北，並承諾會全力從台北市來協助枋寮產業推廣。

(中時 )