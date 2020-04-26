花蓮縣瑞穗的北回歸線標誌公園，以高聳的白色日晷造型標塔聞名，更是不少民眾行經台9線必停的拍照熱點。（許家寧攝）

花蓮縣瑞穗的北回歸線標誌公園，以高聳的白色日晷造型標塔聞名，更是不少民眾行經台9線必停的拍照熱點。（許家寧攝）

花蓮縣瑞穗的北回歸線標誌公園，其中有掃帚石柱矗立，非常壯觀。（翻攝照片／吳康瑋花蓮傳真）

有多久沒去花東走走？花蓮縣瑞穗的北回歸線標誌公園，以高聳的白色日晷造型標塔聞名，更是旅客行經台9線必經的打卡熱點，花東縱谷國家風景區管理處為提升花東縱谷的旅遊環境品質，預計在五一連假後，將園區及台東六口溫泉封閉至8月底進行修繕。管理處指出，民眾把握連假機會前往遊憩，但仍需配合防疫措施及遊客總量管制。

針對新冠肺炎疫情，五一連假全台熱門景點將進行車流管控、總量管制及分流，縱管處配合中央防疫，加強各地景點防疫工作，而東部超熱門的北回歸線標誌公園，將在連假開放參觀後，自5月4日起將封閉至少3個多月來修繕，縱谷處長郭振陵表示，因連假期間尚有一波遊客，於是決議在連假後再實施熱門觀光景點設施改善工程，以降低旅客的不便，而除瑞穗北回歸線標誌公園連假後封閉施工外，台東池上地牛故事館及六口溫泉也會一併進行改善。

北回歸線橫貫嘉義縣與花蓮縣，花蓮縣內就有2座紀念標塔，其中位於瑞穗的北回歸線座標塔，興建於1933年，白色日晷加上8爪造型的標塔，加上周邊巨大茶壺造型的裝置藝術，吸引許多遊客駐足遊憩。

縱管處指出，花蓮鯉魚潭賞螢活動也是民眾假日出遊的好選擇，目前只剩5月1日、2日的最後2梯次，全面採網路報名，並實施實名制措施，每場次遊客上限150人，郭振陵表示，5月1日2場合計約130多名、2日2場次則還有200名，歡迎民眾把握機會，趁連假前往追螢。

(中時 )