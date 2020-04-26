台北市林森錢櫃上午火警，目前已知5死2命危。火警時大批民眾逃生疏散，因店家火警後斷電，民眾只能摸黑求救，有男子與友人受困包廂，焦急發出IG限時動態，直播向網友求救：「林森錢櫃失火...我們在707包廂！」

「整間都是煙，停電，救火！」男子在影片中哽咽求助，一旁還有其他民眾驚慌失措逃竄的聲音，都在等待消防隊救援，情況危急。影片約16秒即斷訊，目前不知這名發文的網友狀況如何。

(中時 )