錢櫃火警求救 IG直播哽咽：我們在707包廂... 16:012020/04/26 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受困火場的民眾在IG發文求救。（取自網路） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市林森錢櫃上午火警，目前已知5死2命危。火警時大批民眾逃生疏散，因店家火警後斷電，民眾只能摸黑求救，有男子與友人受困包廂，焦急發出IG限時動態，直播向網友求救：「林森錢櫃失火...我們在707包廂！」 「整間都是煙，停電，救火！」男子在影片中哽咽求助，一旁還有其他民眾驚慌失措逃竄的聲音，都在等待消防隊救援，情況危急。影片約16秒即斷訊，目前不知這名發文的網友狀況如何。 (中時 ) #火警 #包廂 #民眾 #錢櫃 #林森 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨》母親節大餐防群聚 觀光飯店用這「招」 09:552020/04/23 生活 母．親．節．饗．美．食－到飯店享用母親節大餐 如何避免群聚？ 04:102020/04/25 產業特刊 林森錢櫃大火 家屬現場爆哭：拜託救我家人！ 13:552020/04/26 社會 林森錢櫃大火 業者：來客有採實名制可追蹤 15:002020/04/26 生活 林森錢櫃大火釀死 曝火場應變「求生關鍵」 14:292020/04/26 社會 北市林森錢櫃火警 3月30日才進行安檢 14:272020/04/26 政治 林森錢櫃疑電梯工程釀禍 北市府：有依規定申報施工 14:392020/04/26 社會 錢櫃火警 櫃買：請錢櫃儘速對外說明 15:142020/04/26 財經 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 14:562020/04/26 生活 北市林森店大火 錢櫃聲明稿深表歉意 15:122020/04/26 生活 社會熱門新聞 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃5死火災 消防大隊長：整棟樓消防系統被關掉 - 社會 不斷更新》北市林森錢櫃大火 造成7人死亡 - 新聞 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 錢櫃大火／工程部人員電梯內鑽孔 發現512包廂起火 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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