女星蘿莉塔從節目《大學生了沒》出道，長相甜美又談話幽默的她，多年來活躍在各大綜藝節目，蘿莉塔也積極充實自己，上表演課增加技能，不過蘿莉塔近日卻發文揭演藝圈殘酷階級，嘆她因「綜藝咖」的身分而屢被定型。

蘿莉塔22日在臉書發文直指，台灣演藝圈劃分明顯「歌手和演員等級比較高，綜藝咖比較低」，她向戲劇方面朋友表示想拍戲時，得到的回答卻是：「那你就別上節目了吧～很low的，這樣沒人會用你」，甚至被指演不到重要角色。

除了是「綜藝咖」之外，蘿莉塔也曾被嫌聲音太特別、上顎凸像暴牙、年紀不小了等，對此，蘿莉塔則引用選秀節目《青春有你》中練習生的話：「別讓我逮到舞台，逮到的話我就會把它咬碎」，表示仍會積極充實自己、上表演課。

蘿莉塔事後也發文強調，雖然綜藝咖被瞧不起，不過她仍是以「綜藝咖」為傲，並強調：「能讓大家開心是ㄧ個超棒的才能啊！就像憲哥說的：『諧星可以救地球。』綜藝咖們 Fighting！！」

(中時電子報)