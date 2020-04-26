嘉義市即將於6月上路的電動公車，內裝以可愛元素呈現，讓整輛充滿童趣。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市即將於6月上路的電動公車，內裝以可愛元素呈現，讓整輛充滿童趣。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市即將於6月上路的電動公車，內裝以可愛元素呈現，讓整輛充滿童趣。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市即將於6月上路的電動公車，內裝以可愛元素呈現，讓整輛充滿童趣。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市即將於6月上路的電動公車，內裝以可愛元素呈現，讓整輛充滿童趣。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市政府即將於6月推出全低底盤市區電動公車，市府特別邀請藝術家SMART操刀公車內裝及外裝設計，繼上一波獨特古典英倫風車體設計曝光後，內裝更是顛覆傳統，以可愛元素呈現，讓整輛充滿童趣，預料上路就會引起打卡風潮。

嘉義市政府表示，未來新市區公車共有3條路線，分別為中山幹線、忠孝新民幹線及台灣好行光林我嘉線，除外車體採用紅綠燈的紅黃綠三元素設計及藍色機動調度車輛等4種顏色外，不同顏色的車體內部更利用不同的動物、花色及設計打造獨一無二的內裝，包括天花板、拉環、車廂到處都是可愛的圖案，公車上的動物森林，就在嘉市新電動公車限定！

市府表示，因每輛車的內外裝設計都不同，只有把本市的每一個路線都踏上一遍才能完整蒐集，市長黃敏惠更表示，這麼可愛的公車、你的悠遊卡、一卡通準備好了沒？歡迎來搭乘打卡喔！

黃敏惠說，為了對抗疫情讓市民搭的更安心，嘉市市區公車更全國首創在車內加裝了紫外線殺菌機和負離子空氣清新機等防疫設備，讓民眾搭乘的更健康、更安全，更貼心在公車內部加裝旅客常用的USB充電座，方便乘客進行手機和行動裝置的充電。

嘉義市政府交通處表示，新市區電動公車的中山幹線預計6月1日上線，另外忠孝新民及光林我嘉線因受疫情影響，部分國外材料供應進口延遲以及中央購車補貼進度等影響，市府團隊正在積極籌備中，預計年底以前上線，期待充滿話題性的公車車廂，能夠吸引更多觀光客和市民朋友搭乘。

(中時 )