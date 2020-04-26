大陸驚傳有學生個資遭企業盜用來逃稅的誇張事件。河南財經政法大學有多名學生近日發現，自己的個人所得稅APP上，竟顯示在陌生公司就職的記錄，而有類似遭遇的還包括湖北、山東、安徽多地的大學生。稅務相關人員研判，這些學生的資料可能遭到企業盜用，用來達到逃稅的目的。

大規模學生「被就職」令人震驚，卻也非新現象。近期，個人所得稅可以在APP上進行查詢，很多人才發現自己竟然「被就職」；也就是說，如果沒有使用這個APP，恐怕大多數學生對於自己身分被盜用將毫不知情。

有稅務人員表示，這種「被就職」不會影響學生未來就業，但平白無故多了一條工作履歷，如不能及時發現並徹底刪除，不排除會出現負面影響；更需重視的是，學生個人的隱私危機就在眼前。

據了解，種種跡象顯示，這種訊息外洩很有可能是「學校內部人員」所為；以重慶大學城市科技學院為例，僅這一個學院，受害學生就超過800人，甚至，有些班級的大部分學生被入職到同一家公司；在其他學校，也常有整班學生「被就職」現象；除非有「內鬼」，受害人恐怕不能如此集中；河南財經政法大學部分學生甚至能提供明確證據，表明一名岳姓老師以提供兼職為名，「盜用」學生個資，並用於公司偷稅，涉及學生達百餘名。

不過，與學生對「被就職」的恐慌焦慮相比，部分學校對此問題的處理漫不經心，如河南財經政法大學迄今都未公布針對該老師的處分結果；另外，該校雖然表示在積極聯絡有關公司，但卻沒有及時報警，並對類似問題展開深入調查。

對於這種違法行為，當局已經開始調查。有不願具名人士表示，高校學生「被就職」氾濫，給相關部門重要警示，對於此類問題，除了加強打擊和查處之外，高校需完善學生訊息保護機制，做好風險提示，避免有人鑽漏洞；而高校和稅務部門之間，也急需破除訊息隔閡，建立起暢通的反饋和溝通機制，這樣才能從源頭終結學生「被就職」的利益關係，避免受害者在事後陷入維權的困境。

(旺報 )