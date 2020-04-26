台北市中山區林森錢櫃大火造成嚴重傷亡，粗估已有5人死亡，據了解，有2名死者案發時都在926包廂喝酒，是目前死傷最嚴重的包廂，確切起火原因則仍待釐清。

該包廂生還者供稱，今天上午一群朋友齊聚喝酒，包廂內約15人，但彼此都不熟，經過中間友人引薦才會認識，「一個拉一個湊在一塊」，沒想到會發生這樣的悲劇，該包廂有1男1女傷勢嚴重，送往馬偕醫院後宣告不治。

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(中時電子報)