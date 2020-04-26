據大陸國家衛健委今早發布的消息指，湖北25日無新增確診病例，新增治癒出院病例11宗，皆為武漢市病例，無新增死亡病例。衛健委新聞發言人米鋒今日下午在國務院聯防聯控機制記者會上表示，經過武漢和全國援鄂醫務人員的共同努力，今日武漢所有在院新冠肺炎患者已清零。

不過大陸境外移入病例威脅仍來勢洶洶，黑龍江綏芬河政府26日官網消息，綏芬河疫情防控指揮部第二十七號通告發布。通告稱，綏芬河市按照中風險地區管理，全城劃定為重點管控區，市內人員單獨設置「市內碼」，限制離開本市出行。

(中時 )