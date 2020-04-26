武漢各醫院新冠患者清零 黑龍江綏芬河市內碼限制出訪 16:102020/04/26 中時 蔡宗霖 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 武漢漢口火車站地鐵口，不少民眾戴著口罩乘車回家。（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據大陸國家衛健委今早發布的消息指，湖北25日無新增確診病例，新增治癒出院病例11宗，皆為武漢市病例，無新增死亡病例。衛健委新聞發言人米鋒今日下午在國務院聯防聯控機制記者會上表示，經過武漢和全國援鄂醫務人員的共同努力，今日武漢所有在院新冠肺炎患者已清零。 不過大陸境外移入病例威脅仍來勢洶洶，黑龍江綏芬河政府26日官網消息，綏芬河疫情防控指揮部第二十七號通告發布。通告稱，綏芬河市按照中風險地區管理，全城劃定為重點管控區，市內人員單獨設置「市內碼」，限制離開本市出行。 (中時 ) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #國務院 #黑龍江 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情下的地球日 04:102020/04/22 產業特刊 生華科新藥 搭上抗疫題材 04:102020/04/22 證券．權證 新冠肺炎後 韓媒揭全球10大可能變化 10:352020/04/22 時事 最新研究 空污嚴重地區新冠肺炎致死率較高 13:222020/04/22 生活 新冠肺炎太可怕 西甲球員不敢復工 18:142020/04/22 體育 新冠肺炎衝擊付不出房租 魏妙如花店宣告歇業 19:222020/04/22 娛樂 新冠肺炎肆虐 美竊車案激增 21:422020/04/22 國際 腳趾出現「鮮紅色」病變 醫：恐為新冠肺炎特殊症狀 21:552020/04/22 生活 觀念平台－新冠肺炎的經濟損失如何求償？ 04:102020/04/23 產業特刊 川普吹捧羥氯奎寧 美研究打臉 04:102020/04/26 國際大事 兩岸熱門新聞 俄羅斯大使館向金正恩致贈花籃 - 兩岸 大國衰落 史學家：美國已無法領導西方國家 - 兩岸 蓋茲基金會CEO：新冠疫苗為史上最速研發 - 兩岸 美媒爆料：川普積欠中國銀行巨額債務 2022年到期 - 兩岸 俄微生物專家：武漢實驗室「做了絕對瘋狂的事」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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