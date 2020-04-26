罐頭食品到底健不健康？澳洲人愛吃罐頭，尤其一款英式焗豆(baked beans)，在新冠肺炎期間銷售量多出一倍，甚至有超市祭出限制購買數量，位於維多利亞大謝珀頓(Shepparton)，也是澳洲最大蔬果罐頭製造廠，焗豆罐頭產量比平常多出一倍，目前每天生產50萬個焗豆罐頭。

意外熱賣的焗豆罐頭，營養成分再度引發關注，澳洲紐卡索大學(University of Newcastle)營養學教授柯林斯(Clare Collins)表示，「我認為大部分的人不了解焗豆富含的營養成分」，根據澳洲媒體報導指出，僅7%澳洲成人、5%兒童每天攝取足夠蔬菜量，多數澳洲人蔬菜攝取量不足，而豆類是一個很好的選擇。

豆類的優點非常多，除了價格便宜，富含蛋白質、鐵，葉酸、錳、維他命B1等，豆類亦是低升糖指數(低GI)食物，會讓飽足感持續更長、降低嘴饞的渴望，對於預防和控制糖尿病有益處。

柯林斯也提醒民眾，若是加工肉類的罐頭，還是盡量少吃，但如果是想攝取蛋白質，可以食用鮭魚或是金槍魚罐頭。

(中時電子報)