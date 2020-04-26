交通部長林佳龍今與南市觀光業者座談，業者對於清明連假細胞簡訊重創觀光仍有陰影，怕五一連假舊事重演。（莊曜聰攝）

烏山頭水庫內的湖境渡假會館之前遭細胞簡訊點名後，迄今人氣低迷，業者苦撐。（莊曜聰攝）

新冠肺炎衝擊觀光產業，交通部長林佳龍26日在台南與在地觀光產業舉行座談會，聽取業者心聲，由於五一連假在即，烏山頭飯店、關子嶺溫泉業者再提到清明連假時，中央發布的疫情警示簡訊影響仍未消散，很怕舊事重演，真的會撐不下去，林佳龍則秀出升級版的「高速公路1968」APP，將可準確提供各景點即時資訊，讓人潮分流，以達到防疫效果。

與會的業者多肯定交通部因應新冠肺炎的各項紓困措施，並希望交通部在未來疫情趨緩、旅遊復甦後，可以進一步協助觀光業的振興，但包括烏山頭湖境渡假會館副董事長吳榮貴、台南市溫泉協會理事長傅國亮都提到細胞簡訊重創觀光，清明連假被提到的景點受創甚深，但最後呈現的狀況卻跟實際有出入，傷害迄今還未能回復。

林佳龍指出，之前清明連假時，因部分景點人潮較多，中央流行疫情指揮中心發布細胞簡訊警示，後來也產生一些影響，當然防疫優先，但如果能更精確掌握車流、人潮，確實做好管制及分流，民眾還是可以外出走走。

為因應五一連假，中央疫情指揮中心與交通部合作，升級原有的「高速公路1968」APP，加入中華電信的大數據，再整合全國234個景點的人潮資訊，並以10分鐘更新一次的燈號資訊，提醒景點的人潮狀況。

林佳龍說，人潮示警依據景點的5成停車量做為上限，分為綠色、黃色與紅色3種燈號，綠色代表正常、人潮較少；黃色代表略多、代表人潮稍多；紅色代表擁擠，需要警戒。再加上APP原本的車流資訊，讓民眾可掌握即時車流與人潮狀況，做為出遊依據，該APP的iOS版已經上線，Andriod版預計於28日供民眾下載或更新。

林佳龍表示，在交通部所屬的13個國家風景區，也都會進行人潮與車流管制，並以停車場管制、總量管制方式進行分流，透過LED、電視跑馬燈、廣播等方式，避免人潮群聚，以達到防疫的效果。

(中時 )