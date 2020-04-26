台鐵局1名高雄運務段車長日前出現發燒、肺部浸潤等徵狀，引發台鐵員工人心惶惶。為降低群聚感染風險，台鐵局近期已實施外勤人員分流報到，另外，台鐵局明日將針對「類梅花座」議題開會，研議如何讓旅客座位更優化、社交安全距離更遠。

該名車長曾在16日與確診新冠肺炎的敦睦艦隊官兵同處一健身房運動，22日檢測一採為陰性，24日二採時，出現發燒和肺部浸潤，被醫院隔離；中央流行疫情指揮中心今天表示，台鐵車長已三採確定陰性。

為避免群聚感染風險，台鐵局3月1日已針對內外勤規劃「分署辦公」及「分流報到」。有台鐵員工透露，因司機員、列車長屬於「關鍵人力」，分流報到已提前實施，至於內勤的分署辦公，則將待中央流行疫情指揮中心指示後啟動。

由於高鐵已於21日實施「類梅花座」配位，以保持旅客社交距離，台鐵局也同樣在研議「類梅花座」，選位程式修改中，希望透過程式劃位，將間隔拉大。

不過，台鐵局強調，台鐵是大眾交通工具，營運模式不同於高鐵，客源、客層均不同，區間車類似捷運、自強號類似高鐵，但捷運也沒辦法賣梅花座，通勤時間車廂擠滿旅客，呼籲旅客全程配戴口罩，若車廂人少，一定會盡量安排類梅花座，以保持社交距離。

(中時 )