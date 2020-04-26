台北市中山區林森北路錢櫃今上午發生火警，目前建築物內已完成第一次搜索，共計疏散200人，5人死亡、2人失去生命跡象、7人失去意識，共54人送醫。被救出送到馬偕醫院的6名傷者指出，今天因為慶生才到了KTV歡唱，沒想到一打開包廂門，外頭早已黑煙密佈，是消防員將他們救出他們才逃過一劫，而傷者家屬也對錢櫃相當不諒解，將於2天內提告。

當時在7樓702包廂歡唱的傷者小凱表示，因朋友生日所以在錢櫃慶生，火災發生時，包廂內有人聞到燒焦味，接著隔壁包廂的民眾便衝出來大喊：「失火了。」小凱才往外頭一看，發現走廊盡頭都已竄出烈火，且黑煙籠罩，大力拍打逃生梯的門卻完全沒有反應，小凱趕緊回到包廂與朋友躲在廁所，直到消防員前來，大夥才獲救。

小凱因輕微嗆傷被送到馬偕醫院，他回想事件發生經過還是相當驚恐，而在一旁的家屬憤怒地表示，火災發生當下，錢櫃的消防設施卻沒有作用，明顯有問題，並揚言將於2日內對錢櫃提告。

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(中時電子報)