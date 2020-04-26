參加道安講習者，進教室前需先量額溫，發燒或沒戴口罩者不得入內。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

教室備有消毒酒精，提供上課者加強手部清潔。（苗栗監理站提供／巫靜婷苗栗傳真）

因應新冠肺炎疫情，苗栗監理站依中央流行疫情指揮中心建議，室內集會不超過100人，即日起管制道安講習上課人數，每場人數上限從120人降至70人，並採梅花座保持社交安全距離，站長蘇淑賢指出，民眾進教室前需量額溫，發燒或沒戴口罩者不得進入，降低群聚感染風險。

駕駛人若於6個月內違規記點達6點以上、酒駕或未滿18歲無照駕駛等，依法需接受道安講習，為服務更多鄉親，苗栗監理站於每月第4個禮拜六舉辦假日門市，許多民眾會選擇在假日來上課，親子班常擠進80、90人同場上課，因此為避免群聚感染，監理站宣布即日起控管人數上限。

站長蘇淑賢表示，假日門市洽公民眾較多，加上未滿18歲者參加道安講習需由家長陪同，因此上課人數比平日增加，而教室最多可容納120人，半天的課程時間，他們必須待在同一空間，疫情期間有群聚風險，因此決定將上限人數調降至70人，讓人與人保持距離。

苗栗監理站指出，民眾進入教室前須配合量額溫，額溫超過37.5度者無法上課，現場也會提供消毒酒精使用，上課則需全程佩戴口罩，並保持教室空氣流通，呼籲民眾依照安全講習通知單的上課日期報到，避免候補不成導致個人權益受損。

蘇淑賢表示，由於人數限縮，道安講習將依當班上課者為優先，若候補排隊已超過70人上限，尚未到期的民眾將提供下次能上課的時間；若是已屆期者，且屬於苗栗監理站轄管的案件，將可延期辦理，監理站提醒，避免白跑一趟，民眾可先利用電話確認候補狀況。

(中時 )