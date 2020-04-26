周揚青對9年情人羅志祥祭出「毀滅式分手」，痛揭他批腿、約炮、跟女生「多人運動」外，甚至跟旗下女星有不正當男女關係，是後還直接點名女星愷樂該去做性病檢查，而愷樂沉默2日發文道歉，等同認當小三，然除了道德瑕疵部分遭批評外，她文末使用的標點符號，也引發眾人怒火。

周揚青結束9年情的分手信，不但重創羅志祥25年演藝形象，更直接摧毀愷樂「幼幼台姊姊」出身給人的良好印象，而從周揚青連日的發文、回應來看，手上應持有更加具殺傷力的證據，而在她未亮出底牌前，愷樂昨先一步發文「在這裡我要誠心的向周揚青小姐說聲對不起，還有所有愛我的人說聲對不起～」，然試圖傷停止步不成，反倒讓道歉文底下猛爆出上萬則批評留言。

原因出在愷樂道歉文文末使用「～」波浪符號，讓大批網友看了直呼她嘻皮笑臉、輕挑無悔意，酸她：「道歉還在裝可愛？」，而風波持續延燒，愷樂期間還因光速刪除負面留言而引發罵聲，在道歉文貼出12小時後，稍早愷樂終於修改文章，刪掉了文末的波浪符號，然止血失敗，網友發現後罵得更兇，跟刪留言一事牽扯在一起，大罵她道歉不真心、沒誠意，「演給人看是嗎？」。

(中時電子報)