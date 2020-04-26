L'ARÔME樂逢法式餐廳，日前於臉書粉絲專頁宣布5月1日起歇業。（摘自L'ARÔME樂逢法式餐廳臉書粉絲專頁）

難抵疫情爆發，撐不住？台中市LARÔME樂逢法式餐廳，於臉書粉絲專頁宣布5月1日起歇業，讓老饕們相當震驚，表示原計畫勞動節與母親節訂桌，卻黯然吹熄燈號，大失所望。業者指出，因受疫情衝擊，在諸多考量、評估下，決定歇業。

LARÔME樂逢法式餐廳臉書粉絲專頁指出，未來幾個月餐廳空間將重新規劃，或許以全新不同的面貌來迎接消費者；對已預訂的母親節蛋糕仍會照常供應出貨，針對之前已訂位的客戶，近日將會以電話通知取消。

2年前於台中市紅點文旅飯店地下1樓風光開幕，LARÔME樂逢法式餐廳，強調寬闊開放式廚房，料理在眼前展演，用餐空間則屬14席吧檯區，廚師團隊精湛料理，讓喜愛法式料理的老饕們，彿進入法國當地餐廳。

業者指出，疫情期間，餐廳生意大環境面臨考驗，強調在臉書粉絲專頁告知客人訊息確定歇業，至於未來餐廳空間如何運用？表示由紅點文旅飯店決定後再統一說明。

曾傳出LARÔME樂逢法式餐廳列入米其林指南的美食調查提升為星級餐廳，業者表示，截至目前尚未收到通知。

(中時 )