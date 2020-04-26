大陸電動車電池製造龍頭寧德時代25日公布2019年財報顯示，全年營收為人民幣（下同）457.8億元，年增54.63％，淨利為45.6億元，年增34.64％。同時，寧德時代在大陸新能源車市萎縮之際，仍逆市擴大市占率。

新京報報導，受到大陸新能源補貼削減影響，2019年大陸新能源汽車銷量出現近十年來的首次負增長。該年寧德時代的主要收入來源動力電池系統銷售收入達到385.84億元，年增57.38％。2019年，該公司產銷47.26GWh及40.25GWh，分別增長81.63％、90.04％，產能利用率達到89.17％。

根據2019年大陸工信部公布的新能源車型有效目錄顯示，由寧德時代配套動力電池的有1,900多款車型，占比約41.5％，是配套車型最多的動力電池廠商。

但由於市場競爭激烈，以及上游原材料的價格上漲，寧德時代的動力電池系統毛利率持續走低，2019年毛利率為28.45％，年減5.65％。對此，寧德時代指出，深度的產業鏈合作將增強該公司的整合優勢，有助於降低上游原材料供應成本。

除動力電池以外，寧德時代還有儲能系統及鋰電池材料業務，二者2019年營收分別為6.1億元、43.05億元，分別年增221.95％、11.51％。

不過，寧德時代也存在客戶集中度較高的隱憂。該公司年報顯示，2019年寧德時代的前五大客戶合計銷售金額，占年度銷售總額比例達到41.88％，其中第一大客戶占比高達12.79％。

寧德時代年報指出，目前海內外宏觀經濟存在一定的不確定性，2020年以來，新冠肺炎疫情也對全球經濟及新能源汽車產銷造成較大影響。此前，該公司發布的第一季業績預告顯示，預計淨利區間為7.33億元至8.38億元，年減20％至30％。

(工商 )