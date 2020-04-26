我國於日前捐贈15萬片口罩等防疫物資給友邦海地，卻傳出海地斥資向大陸採購醫療用品已於4月10日交貨。對此，外交部表示，該採購計畫已因交期及物資品質疑慮而暫緩執行。近期國際間頻聞中國產製抗疫物資品質參差不齊，海地若因而中止採購，外交部也不感意外。

我國日前捐贈防疫物資助海地渡過難關，卻傳出海地政府卻於3月底斥資1800萬美元向中國採購口罩、防護衣等防疫及醫療物資，為海地與台灣關係帶來新變數。

外交部副發言人崔靜麟今天表示，有關媒體報導日前海地政府透過海國商界向中國採購鉅額醫療物資一事，據瞭解該採購計畫已因交期以及物資品質疑慮而暫緩執行。

他說，友邦基於防疫，透過民間商業管道向各國，包括中國採購所需物資，外交部無法置喙；但近期國際間頻聞中國產製抗疫物資品質參差不齊的報導，海地政府若因而暫緩採購或是有類似疑慮而中止，對此外交部也不感意外。

外交部強調，海地是我國在加勒比海的重要友邦，人口眾多，醫療資源甚為有限。為協助海地防疫，我國先後已捐贈醫療口罩、熱像感應儀，以及額溫槍等防疫物資、協助海地醫院強化醫療設備，並協調奇美醫院與海國衛生部舉行視訊會議，分享相關防疫經驗。另美國、世界銀行及國際貨幣基金等重要援助國家及國際組織也均已提供贈(貸)款及物資援助等給海地。

崔靜麟表示，外交部將持續提供包含海地在內的各友邦及理念相近國家相關協助，與各國共同對抗武漢肺炎，以實際行動展現人道援助精神。

(中時 )