台北市中山區林森北路錢櫃發生大火，雖然北市副市長黃珊珊接近中午時趕抵現場了解狀況，但因為台北市長柯文哲昨日到高雄參加民眾黨活動，火災發生時正趕返台北途中，第一時間也透過臉書PO出重大災害快報，提醒民眾勿靠近現場，但已經議員仍質疑他第一時間為何不在現場，抓緊機會猛K，錢櫃大火會是否將再度成為柯P政治生涯中的大危機，引發外界關切。

柯文哲在臉書發布「重大災害快報」，公佈到12時30分最新狀況，包括案發地點是中山區林森北路312號5樓（林森錢櫃），在109年4月26日10時57分報案，北市出動消防車33輛、救護車10輛、人員105人，並在11時3分趕抵現場救災，到場時5樓起火層火勢已經撲滅，正進行排煙，現場有2 大及4大大隊長在現場，消防局局長也坐鎮指揮，火勢約在11時30分撲滅。截至該報為止，已經有 22人送醫，其中3名生命垂危，2人意識不清。到下午3時傳出，已知54人送醫，其中2人到院前心臟功能停止緊急搶救中（OHCA），5人死亡。

針對柯文哲前一天即前往南部南部處理民眾黨事務，台北市議員秦慧珠受訪時痛批「疫情期間造什麼勢？」，她指出，現在是疫情期間，各政黨的活動都有所節制，520總統就職活動原本天大地大，目前也簡化，藍營議員也減少政治動作，但柯文哲卻還跑到南部造勢。她認為，即便沒有發生火災，柯也不該到南部造勢，他質疑，柯P疫情期間跑到南部搞政黨活動大大減分。

不只台北市議員對柯P有所質疑，連桃園市議員王浩宇都參一腳批柯，他在臉書貼出網路上流傳的民眾LINE對話截圖指錢櫃大火「太瞎了」！因為事發時完全沒火災警報，沒有廣播，沒有灑水系統！王並質問台北市長柯文哲，是否有聽見民眾的聲音？隨後他也貼出柯文哲今天上午到屏東枋寮保安宮拜廟的照片，並對媒體爆料，柯P當時人在屏東枋寮，據傳是去拔樁屏東枋寮鄉長，邀請對方入黨，他因此痛批柯P心還在政治上，沒在市政上，希望柯市長可以認真做市政，不要將責任都推給黃珊珊。

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(中時電子報)