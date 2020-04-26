北市林森北路錢櫃大火釀重大死傷，北市消防局表示，現場疏散200人、救出156人，有54人送醫，其中7人OHCA插管急救、5人死亡、2人還在搶救中，燃燒點在5樓施工處、燃燒面積共達120平方公尺。台北市長柯文哲26日下午3時許抵達現場，並表示還沒核准就開工，下令停止營業，但燒成這樣也無法營業了。

柯文哲表示，詳細失火原因需要專家來專業鑑定處理，但應該是施工疏失，他下令這棟錢櫃停止營業，並保存證據，原因還沒出來前尚不能下結論，已封鎖現場調查，造成相當多的受害者，醫院已盡量救。

柯說，關於懲處，他態度是，先把責任釐清再處罰，他大概知道是怎麼回事，但細節要警方鑑識科來鑑定，錢櫃是有跟工務單位做部分申請，但還沒核准、還沒走完程序就先開工，燒成這樣也不能營業了。

柯指出，其實安檢平常都有在做，不是疫情來才做，所以還是平常心，該怎麼做檢查救檢查，消防局在3月30日的安檢有過，但造成有些警報器被關掉，他認為需要修改一下營業時的規範，標準做法就是不要一邊整修、一邊營業，這恐怕他回去要思考看看。

(中時 )