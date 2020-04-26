柯文哲抵馬偕醫院探視傷者。（張薷攝）

台北市林森北路錢櫃KTV26日上午近11時發生火警，總共疏散200多人，已有5人宣告不治。台北市長柯文哲緊急結束南部行程趕回台北，抵達錢櫃現場並視察災情，完畢後忙趕往馬偕醫院探視傷者，而探視約5五分鐘便離開急診處。

柯文哲4時03分抵馬偕醫院急診處，隨後進入急診室探視傷者，在4時08分便步出急診室，媒體詢問探視狀況，柯文哲面色凝重消毒後，便搭上車離開馬偕醫院。

(中時 )