柯文哲抵馬偕醫院 快閃探視傷者 16:242020/04/26 中時 張薷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲抵馬偕醫院。（張薷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 柯文哲抵馬偕醫院探視傷者。（張薷攝） 台北市林森北路錢櫃KTV26日上午近11時發生火警，總共疏散200多人，已有5人宣告不治。台北市長柯文哲緊急結束南部行程趕回台北，抵達錢櫃現場並視察災情，完畢後忙趕往馬偕醫院探視傷者，而探視約5五分鐘便離開急診處。 柯文哲4時03分抵馬偕醫院急診處，隨後進入急診室探視傷者，在4時08分便步出急診室，媒體詢問探視狀況，柯文哲面色凝重消毒後，便搭上車離開馬偕醫院。 (中時 ) #林森北路錢櫃 #柯文哲 #馬偕醫院 #傷者 也許您會感興趣 推薦閱讀 8大行業只停3個 柯文哲：邏輯很怪 17:092020/04/22 生活 智商157？王浩宇笑爆柯文哲口罩販賣機 21:222020/04/22 政治 買口罩趟數掀論戰 北市IT大臣：唐鳳、柯文哲都沒錯 14:372020/04/23 政治 悠遊付漏停車月票 柯文哲嗆換總經理 16:112020/04/24 生活 柯文哲諷邱毅「共產黨提名的」遭告 檢：並非虛構 16:162020/04/24 社會 錢櫃大火34人送醫 柯文哲從南部急返 13:142020/04/26 社會 林森北路錢櫃火警 侯下令：新北娛樂場所全面加強安檢 14:062020/04/26 政治 台北林森錢櫃大火 柯文哲臉書PO文了 14:002020/04/26 政治 林森北路錢櫃大火 指揮中心呼籲防疫期間少去 15:112020/04/26 生活 柯粉還護航？錢櫃火災 王浩宇痛批柯：竟在枋寮拜廟拔樁 15:192020/04/26 政治 社會熱門新聞 獨家／喝酒一個拉一個 錢櫃大火這個包廂死傷慘重 - 社會 蘆洲「霸王薑母鴨」清晨遭怪手強拆 多人圍觀2人險被壓死 - 社會 錢櫃5死火災 消防大隊長：整棟樓消防系統被關掉 - 社會 不斷更新》北市林森錢櫃大火 5死2命危 - 新聞 正妹伴娘9分鐘愛愛片外流 男主角竟是閨蜜老公 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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