據「上海奉賢」微信公眾號26日貼文披露，一隻將放在四川成都都江堰的巨大熊貓模型，目前正在一家名為「雋尊景觀裝飾」的工作室裡加工組裝。這件城市公共藝術品，高12米，長26米，是由全球知名的大黃鴨設計師、荷蘭藝術家弗洛倫泰因·霍夫曼創作的。

製作熊貓的徐龍根告訴記者，這個行動藝術裝置目的在提升城市魅力，製作完成後，這隻大熊貓將被送往天府綠道上的都江堰仰天窩廣場擺置，相信在疫情後，熊貓裝置能帶動旅遊，成為一個新的打卡景點。

製作這隻大熊貓的工法並不簡單，由於這隻大熊貓長期放置在室外，且也必須擬真，這就非常考驗工藝。徐龍根說，從去年9月製作以來，就一直在克服兩個重點環節，一個就是挑選耐用的環保材料，另外就是將這一材料剪裁成一株株熊貓毛。他稱，這隻熊貓全身有300萬根毛髮，且得人工種上去，才能保證逼真。如果插得不到位，就會穩固，很有可能經不起風吹雨打。

目前，這隻熊貓被分成30個部分同步進行製作，它的身體部分已經基本完工，而頭部正在種植毛髮中。受疫情影響，這隻熊貓預計在5月底能製作完成。隨後它就將被即刻送往都江堰進行最後組裝，預計在今年夏天就能正式亮相。

(中時 )