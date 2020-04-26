錢櫃KTV林森店今(26)日上午發生火災造成嚴重傷亡，錢櫃發布聲明稿深表歉意，強調會負起應負的責任。到下午四時止，該起火災已導致5人罹難。儘管錢櫃表示絕對不會逃避責任，北市消防大隊第三大隊長王正雄下午說明最新情形時表示，整棟錢櫃大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。北市副市長黃珊珊則表示，後續會請消防局、民政局與社會局成立應變小組協助受災民眾，若因施工導致火災警示音等設備關閉或防災設備正常功能受損，調查後若屬實，將是嚴重的人為缺失。

針對這場公共場所嚴重意外，錢櫃下午發新聞稿表示，目前第一要務是全力協助救治傷者，使傷害降至最低，對火災原因，一定配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸，錢櫃也要對民眾傷亡及社會高度關切，深表歉意。錢櫃指出，將全力配合罹難者家屬善後，全力安慰家屬，對於火災發生原因，一定會配合消防單位調查處理，負起應負的責任，絕不推卸！錢櫃也宣吃已啟動內部緊急檢查作業，全面檢視旗下各KTV相關消防設備及逃生設施，避免類似意外再次發生。

北市消防大隊第三大隊長王正雄下午接受媒體採訪時則表示，初步研判，整棟錢櫃大樓消防設備被關掉，這是嚴重人為疏失。他指出，錢櫃大樓電梯施工計畫1月份曾提報建管處，但事後的安全維護計畫沒有提報，應該是先進行施工，這是北市府不允許的事項。此外，他說，安全門可打得開，但整棟樓消防系統設備是被關掉的，電梯施工處，與起火點則相距並不遠。但王正雄也強調，確實詳細情況並需等火場鑑識後才能完全確定。

台北市副市長黃珊珊則表示，北市府已立即成立應變小組協助受災民眾，起火原因也正在調查中。黃珊珊說，錢櫃林森店3月31日曾向消防局申報，相關消防安全設備等複查合格，但事發現場確實有施工情形，如果因施工導致火災警示音等設備關閉或其他正常功能受損，必須進行調查，如果調查後確實有該狀況，將是嚴重的人為缺失。

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(中時電子報)