上周五（4月17日）美國西德州原油期貨開始崩跌，至結算竟收在-37.63美元，震驚全市場。4月12日OPEC與非OPEC國才敲定減產970桶/日，產油國都積極處理低油價的問題，因此油價出現止跌的跡象，但何以油價又開始崩跌？難道台股又要啟動空頭嗎？

這次西德州原油結算跌至-37.63美元，主要是因為美國原油期貨結算是要交易實物（原油），在台灣通常都是現金結算而非實物。庫欣是全球交易量最大的西德州原油期貨的主要交割地，每周平均有超過30億桶原油期貨合約在此地進行交割。庫欣擁有世界最多的儲油罐，儲存容量達7,300萬桶，相當於全美總存儲量的13%，但在短短一周內（4/4-4/10）庫欣的原油存量從49%增加至69%。

受新冠肺炎衝擊，全球經濟活動降低，原油需求也大減，市場預估目前高達1.6億桶的油以郵輪儲存的形式漂流在海上，是歷史上最嚴重的石油過剩，也因為美國儲油空間近乎滿載，因此期貨多單缺少存儲空間，若找不到合適交割地區的多單將不得不盡快砍倉，否則將面臨違約交割風險，造成西德州原油跌幅相較其他地區更嚴重。

目前原油市場供給嚴重過剩，疫情雖有趨緩，但距離回復過往的經濟活動尚遠，短期內需求還拉不上來，不過油價近期再大跌有限，在疫情逐步減緩以及隨著經濟活動的復甦，將會拉動對石油的需求。

儘管油價一度跌至負值，但低油價下檔幅度有限，且在全球政府救市、加速對疫情控管及積極研發疫苗下，全球股市有充沛的資金支撐，不必過度恐慌油價下跌對股市的衝擊，反而在這波台股快速反彈過程中，給來不及進場的投資朋友提供重新布局機會。

另外，台灣相對全球有三大優勢：一、防疫提前部屬、經濟運作尚屬正常；二、電子業相關供應鏈完整，且持續有台商從大陸撤回台灣、產業實力逐步增強；三、健全的產業實力以及台股高殖利率，三月台灣外銷訂單402.6億元美金，年增4.3%，遠遠優於市場預期。

強勁的經濟表現支撐企業獲利，台股殖利率3%，吸引外資持續進駐台股，今年亞幣普遍弱勢，但唯獨台幣一枝獨秀，反映台灣基本面的強勁，因此短線的拉回反而是進場的好時機。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時電子報)