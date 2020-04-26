美國紐約州、加州日前進行小範圍的抗體抽檢，發現約有2～3％的民眾曾經感染新冠肺炎，國內是否會進行相關研究？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於目前國內確診個案並不多，若進行相關研究，恐怕對防疫也沒有太大作用。

陳時中表示，由於國內新冠肺炎的盛行率非常低，就算進行小規模抗體抽檢，恐怕誤差與真實數字會非常大，真要進行也得等國內流行規模擴大才有意義，目前研判國內流行不多，相關無症狀者若一輩子沒有造成任何有症狀者，基本上也可以忽略，若一昧去強追無症狀感染者，恐怕對防疫也沒有幫助。

(中時 )