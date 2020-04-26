美國抽驗抗體發現3％民眾曾感染 陳時中：台灣盛行率低不用驗 16:342020/04/26 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國抽驗抗體發現3％民眾曾感染 陳時中：台灣盛行率低不用驗。(圖/中時電子報) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國紐約州、加州日前進行小範圍的抗體抽檢，發現約有2～3％的民眾曾經感染新冠肺炎，國內是否會進行相關研究？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，由於目前國內確診個案並不多，若進行相關研究，恐怕對防疫也沒有太大作用。 陳時中表示，由於國內新冠肺炎的盛行率非常低，就算進行小規模抗體抽檢，恐怕誤差與真實數字會非常大，真要進行也得等國內流行規模擴大才有意義，目前研判國內流行不多，相關無症狀者若一輩子沒有造成任何有症狀者，基本上也可以忽略，若一昧去強追無症狀感染者，恐怕對防疫也沒有幫助。 (中時 ) #抗體 #抗體抽檢 #感染 #陳時中 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 最新研究 空污嚴重地區新冠肺炎致死率較高 13:222020/04/22 生活 酒店女公關染疫結案 密切接觸123人零感染 14:162020/04/22 生活 英國不更改允諾華為參與5G決定 17:302020/04/22 國際 韓國瑜要全面篩醫護 指揮中心打臉：沒必要 14:332020/04/23 生活 集中檢疫海軍篩檢都陰性 張上淳：有症狀會再採 15:112020/04/23 生活 學生聯賽乙級賽事 同樣閉門進行 19:072020/04/23 體育 敦睦艦隊染疫案 蔡總統提前一天知情？收到嚴德發報告 09:172020/04/25 政治 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 新加坡新增618起確診病例 有下降趨勢 18:072020/04/25 國際 因應疫情 時力民調：85.3％民眾贊同減稅 14:332020/04/26 政治 生活熱門新聞 超烏龍！區間測速出包 彰警急撤銷西濱1379件罰單 - 生活 金正恩親信玩很大？恐怖性癖好曝光 - 生活 金正恩超奢華菜單曝光 吃飯必備這三道菜 - 生活 台灣哪個明星形象最好？網一致推他：帥又零負評 - 時事 恐怖起火點曝光！正要進錢櫃唱歌驚見這一幕 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。