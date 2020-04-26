胡金龍是富邦悍將倚重的穩定球員，開季先發出賽5場都有安打，不過近期手肘發炎、無法伸直，影響到投球因此連續4戰沒有先發，今日則以指定打擊出賽。先前陳金鋒在英文轉播中，點名胡金龍是心目中富邦悍將最強打者，胡金龍聽聞後驚訝笑說，「我被神稱讚！」

胡金龍近幾戰都是代打上陣，他透露手肘有不適，出現發炎症狀，懷疑是骨刺，「手無法伸直，沒有影響到打擊，但是無法丟球，上禮拜有去打針，這周持續治療、放鬆、吃藥。」

而悍將總教練洪一中對於胡金龍無法下場守備也感到為難，「DH有蔣智賢，今天安排胡金龍去DH，林益全就沒有上場，一定只能選一個。考慮他這麼多場沒出賽，所以讓金龍先發。」

富邦悍將洋投戰力出狀況，連昨日派出索沙都無法有效搶勝，目前已吞下3連敗、戰績墊底，身為精神領袖之一的胡金龍認為球員給自己太大壓力了，「大家都想贏球反而打得綁手綁腳，大家怕犯錯、沒有放開打，輸贏是無法控制的，過程大家扮演好自己角色，相信贏球機率就會增加，還是要享受棒球。」

富邦悍將推出英文轉播服務，邀請到目前擔任球團顧問的「台灣巨砲」陳金鋒客串來賓，在轉播中點名心目中富邦悍將最強打者便是胡金龍，他聽聞後相當驚訝，「他有這樣講？被神稱讚欸！他說第二沒人敢說第一，謝謝他。」此外仍相當謙虛表示，「大家都不錯，繼續維持。」

(中時 )