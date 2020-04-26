錢櫃大火釀重大死傷，台北市長柯文哲案發時因人在屏東縣枋寮鄉拜訪鄉長陳亞麟，花了5小時，26日下午3時許才到場，遭到藍綠議員及部分網友批評。柯表示，他一聽到消息就回來，批評每天都有，跟怎做就怎做，但北市組織這麼大，第一、二線的人力都有，強調「我上班時間還是比絕大多數縣市長多！」

柯文哲表示，他25日有去高雄開國政訓練班，26日早上因枋寮鄉長有事找他拜託，所以人在枋寮，但一聽到消息就回來，他早上雖不在台北，但北市這麼大的組織，第一、二線等後面的人力都有。

媒體詢問「是否怕來了會被批作秀，不來又被說失責？」柯說，該表達關心、該看的就去關心跟看，出了事不用一下就講什麼結論，現在連起火原因都不曉得。媒體追問「是否擔心網路批評台北市政有疏失？」柯說，不會啦，他上班時間比絕大多數的縣市長都多，網路批評每天都有，該怎做就怎做。

不過，民進黨北市議員簡舒培則痛批疫情中心再三叮嚀防疫期間，盡量不外出，但柯卻非要現在趴趴走，且行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中25日到北市視察時，柯也不在，顯示柯只在乎民眾黨，此意外更能凸顯柯無心市政。

「如果封城，柯文哲還回得來嗎！？」民進黨北市議員洪健益炮轟，市長是365天、24小時待命，柯卻因民眾黨而離開北市，防疫期間，地方總指揮官更不應該離開北市，柯今天就跟重大災害來臨時、跑去出國玩的地方首長一樣，議會黨團27日會要求柯做專案報告。

國民黨北市議員秦慧珠則譴責，政黨活動在方疫情期間應節制，就算沒發生火災，柯也不該跑到南部，「難道柯文哲你是在布局高雄市長選舉嗎？」

北市府副發言人戴于文澄清，柯市長本周末南下，是上周受陳亞麟邀請，前往枋寮進行農漁產產銷、文化發展及地方創生等市政交流，錢櫃火災發生時，柯市長第一時間掌握訊息，即請消防局長吳俊鴻坐鎮指揮，全力救災外，也請副市長黃珊珊到場掌握狀況，柯也立即停止原訂參訪行程，趕返台北勘災並探視傷者，並下令該棟全面停止營業。

戴于文表示，全案會調查清楚後對外詳細說明，至於外界部分似是而非的批評，則深表遺憾。

(中時 )